24日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 68384 -26.5 35100 ２. 日経Ｄインバ 10761 -19.07651 ３. 日経ベア２8429 8.6 187.8 ４. 純金信託729955.9 17440