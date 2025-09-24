政治ジャーナリストの青山和弘氏が24日、ニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」に出演。自民党総裁選（22日告示、10月4日投開票）について語った。自民の解党的出直しを掲げて行われる総裁選ながら、「盛り上がらない。やる意味なかったなじゃないか？ぐらいですよね」と吐露。「皆んながエッジ取って丸まって…一致結束・党内融和を唱えてね。党内融和を唱えて解党的出直しって、まったく矛盾してるじゃないかってね。解