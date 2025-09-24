麻薬取締法違反の罪で起訴された俳優の清水尋也被告について、東京地裁は保釈するかどうか、早ければきょうにも判断する見通しです。俳優の清水尋也被告は、都内の自宅で乾燥大麻を所持した罪で起訴されました。清水被告側はおととい、保釈を請求していて、東京地裁は保釈を認めるかどうかきょうにも判断するものとみられます。一方、清水被告らと乾燥大麻約0.4グラムを所持した疑いで、友人で俳優の遠藤健慎容疑者（24）と20代の