ホストクラブに使うため、学費の滞納金が必要などと嘘を言って男性から現金をだまし取った疑いで25歳の女が逮捕されました。江幡菜桜容疑者（25）は2024年、埼玉県の50代の男性に「大学の学費の滞納金を支払わなければならない」と嘘を言って、56万円をだまし取った疑いが持たれています。江幡容疑者のスマホからは、恋愛感情を抱かせて金を騙し取るためのマニュアルの画像が見つかったということです。江幡容疑者は、別の男性から