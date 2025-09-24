敵地ダイヤモンドバックス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。敵地放送局では、投打二刀流の活躍を“神”に例えて絶賛していた。大谷はここまで打者として53本塁打を放ち、投手としてもこの試合前の時点で13試合に先発登板し防御率は3.29、被打率.227で54奪三振をマークしていた。MLB公式のダイヤモンドバックス地元中継では、マウ