中村敬斗が今季初スタメンを飾ったフランス2部スタッド・ランスは現地時間9月23日、リーグ第8節でクレルモンと対戦し、4-1で勝利した。この試合で日本代表MF中村敬斗が今季初スタメンを飾り1ゴール1アシストの大活躍を見せ、「完全に試合の主役」「徐々に調子上げてきた」など注目を集めている。定位置の左サイドでスタメン出場した中村。前半14分に左サイドからの高速クロスでMFアミン・サラマのゴールをアシストすると、同45