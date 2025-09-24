今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の最終週「愛と勇気だけが友達さ」（第128回）が24日に放送され、戸田恵子が声の出演で再登場。演じた役柄に対して、ネット上には「ほぼ本人役」「胸アツ」「声が聞きたかった！」などの反響が巻き起こった。【写真】収録を見守る嵩（北村匠海）と武山（前原滉）ある日、アンパンマンをテレビアニメ化したいとテレビプロデューサーの武山（前