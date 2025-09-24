9月19〜21日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、人気漫画『チェンソーマン』を映画化した劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が、初週金土日動員80万7000人、興収12億5100万円をあげ、初登場首位を獲得した。【写真で見る】9月19〜21日の全国映画動員ランキング2〜10位までを一気見！公開から9週連続トップに君臨していた『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は、週末金土日動員39万人、興収6億45