俳優・松田龍平（４２）の妻で、モデルでフォトグラファーのモーガン茉愛羅（まあら、２８）が最新ショットを公開した。２４日までにインスタグラムで「Ｓａｗａｄｅｅｋｈａ〜」とタイ語であいさつ。虎との衝撃ショットや、水辺でリゾートを楽しむ姿を掲載した。この投稿には、義母・松田美由紀の姉である熊谷真実が「よかったねえ！！！マーラ美しい！！！」とコメント。「きれい」「素敵」などの声も寄せられていた。