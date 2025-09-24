◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（２３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・Ｄバックス戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場。メジャー通算１００登板の節目のマウンドで３回まで１安打無失点６奪三振と好投している。Ｄバックス戦はエンゼルス時代の２１年以来４年ぶりの登板。試合前に敵軍のロブロ監督は「（大谷は）世界