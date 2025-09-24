男子ゴルフで米ツアー３勝の丸山茂樹（セガサミーホールディングス）が２３日、丸山茂樹ジュニアファンデーションが行われた千葉・平川ＣＣで取材に応じた。第３４回を迎えた大会を無事に終え「継続して開催できていることがすごくありがたい」とスポンサーに感謝。「全国大会を目標にしている。どういうやり方ができるか分からないけど、大きな目標として考えていきたい」と今後のビジョンを明かした。史上最年少の１５歳１３