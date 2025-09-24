元フジテレビアナウンサーの渡邊渚さん（28）が2025年9月19日と22日、自身のインスタグラムを更新し、ハイレベルな手作りケーキを披露した。「とーっても綺麗にできた」渡邊さんは19日の投稿で「ケーキ作りは得意」といい、手作りのケーキを投稿した。「この日は小麦・乳製品不使用で、スポンジは米粉、ホイップは豆乳クリームで代用しました」と説明。「これならみんな心配なく食べられるねー！」「クリーム塗っている時間が大好