認定NPO法人J.POSHは、休日の日曜日に「乳がん検診」を受けられるよう、全国の医療機関と協力して、毎年10月第3日曜日に『J.M.S(ジャパン・マンモグラフィ・サンデー)』を行っており、2025年は2025年10月19日の日曜日に実施。 J.POSH『J.M.S(ジャパン・マンモグラフィ・サンデー)』 実施日 ： 2025年10月19日(日) 認定NPO法人J.POSHは、休日の日曜日に「乳がん検診」を受けられるよう、全国の医療機関