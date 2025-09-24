近鉄エクスプレスおよびベネルクス現地法人Kintetsu World Express (Benelux) B.V.(KWEベネルクス)は、本年7月、ドイツ・フランクフルト、オランダ・アムステルダム、ベルギー・ブリュッセルの3空港において、医薬品輸送品質基準 IATA-CEIVファーマ認証を取得しました。 近鉄エクスプレス  近鉄エクスプレスおよびベネルクス現地法人Kintetsu World Express (Benelux) B.V.(KWEベネルクス)は、本年7月、ドイツ・フ