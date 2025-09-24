東京工芸大学工学研究科工学専攻博士前期課程1年の村井亮太さんが開発した、深層学習を活用した手話認識研究などに役立つ日本語指文字データベース「ub-MOJI」を公開しました。 東京工芸大学 東京工芸大学工学研究科工学専攻博士前期課程1年の村井亮太さんが開発した、深層学習を活用した手話認識研究などに役立つ日本語指文字データベース「ub-MOJI」を公開。このデータベースは、聴覚障害者の重要なコミュニケー