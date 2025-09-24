越後製菓は前期（3月期）、コメの品薄で餅部門（包装餅・鏡餅）と米飯部門が増収となった。餅部門の売上高は前年比2.2％増の100.5億円、米飯部門の売上高は8.9％増の34.6億円を記録した。包装餅の前期売上高は、昨年8月の令和の米騒動と8月8日発表された南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）による需要の高まりで8月と9月が好調となったほか、今年1月以降もコメ品薄の影響で3.1％増の伸びをみせた。かたや、鏡餅の前期売上高は