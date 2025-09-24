２３日、特別機のタラップ上で出迎えの人々に手を振る習近平氏。（ウルムチ＝新華社記者／姚大偉）【新華社ウルムチ9月24日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は23日、中央の代表団を伴い、特別機で新疆ウイグル自治区ウルムチ市に到着した。同自治区成立70周年の祝賀行事に出席する。２３日、特別機のタラップ上で出迎えの人々に手を振る習近平氏。（ウルムチ＝新華社