池田長発出典：尾佐竹猛『夷狄の国へ : 幕末遣外使節物語』万里閣書房（町田 明広：歴史学者）

攘夷家・池田長発の世界観の劇的変転文久3年（1863）12月から半年間、池田長発は遣欧使節団の全権としてパリに渡った。そして、横浜鎖港談判を行なったが、まったく相手にされずに帰国せざるを得なかった。結果として、使命を果たすことが出来なかった池田であるが、その世界認識がどのよう