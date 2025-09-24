はちのす制作は、2025年6月に生成AIの認知と利用に関する調査を実施しました。 はちのす制作「生成AIの認知と利用に関する調査」 ・調査対象：15歳未満〜60歳以上の方・有効回答数：スクリーニング調査：11,000人／本調査：1,101人・調査期間：2025/6/18〜2025/6/25・調査方法：インターネット調査※本調査では、小数点第2位を四捨五入しています。そのため、数字の合計が100％とならない場合があります。&#