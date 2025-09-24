国産ジビエと日本ワインの出会い――。メルシャンの日本ワインブランド「シャトー・メルシャン」では、日本ジビエ振興協会との協働プロモーションを始動した。9月17日に行われたメディア向けのイベントでは、長野県産のジビエ料理とワインのペアリングの試食を通じて、その可能性が紹介された。「日本の風土でつくられた日本ワインは、国産ジビエとの共通点が多く、抱えている課題も重なる。せっかくなら、タッグを組もうというこ