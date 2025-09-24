乃が美は、世界中で愛されるプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」監修として、『ゴディバ監修 ショコラ「生」食パン“ミックスフルーツ”』、ベルギー産クーベルチュールチョコレートを使用した、リッチな『ゴディバ監修チョコレートクリーム』を、2025年10月1日(水)より、期間限定で全国の乃が美店舗、百貨店などのイベント会場(リンク催事場所)およびオンラインストアにて発売します。 乃が美『ゴディバ監修チョコレ