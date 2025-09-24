乃が美は、『ゴディバ監修 ショコラ「生」食パン“ミックスフルーツ”』、ベルギー産クーベルチュールチョコレートを使用した、リッチな『ゴディバ監修チョコレートクリーム』を、2025年10月1日(水)より、期間限定で全国の乃が美店舗、百貨店などのイベント会場およびオンラインストアにて発売します。 乃が美『ゴディバ監修 ショコラ「生」食パン“ミックスフルーツ”』 ■販売価格：ハーフサイズ(1斤)2,00