２１日、安徽省合肥市で開かれた「全空間無人システム成果展」で、自動運転のｅＶＴＯＬ電動垂直離着陸機を見学する来場者。（合肥＝新華社記者／黄博涵）【新華社合肥9月24日】中国安徽省合肥市で20〜23日に開かれた「2025世界製造業大会」では、市内の駱崗公園で「全空間無人システム成果展」が開催され、多くの来場者でにぎわった。ドローンや自動運転の観光バス、無人清掃車、電動垂直離着陸機（eVTOL）など100件を超える