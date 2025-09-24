２３日午後９時頃、長野県池田町の池田八幡（はちまん）神社境内で山車が横転し、乗っていた９〜１４歳の小中学生の男女５人が手や足などに軽傷を負った。県警大町署の発表によると、山車は高さ約４メートルで、大人７人と小中学生１４人の計２１人が乗っていた。神社では２３日から例大祭が始まり、山車は周辺を練り歩いた後に境内に入って横転したという。同署が原因を調べている。