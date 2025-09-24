凱旋門賞出走予定アロヒアリイ（牡3＝田中博）の調教の手伝いでフランスに遠征しているルーキー、舟山瑠泉（19＝田中博）のフランス“デビュー戦”が決まった。初舞台は25日のシャンティイ競馬場3R、芝直線1200メートル戦（クラス2）。相棒はセドリック・ブータン厩舎のカリズマティックチック（牝3）。仏G1馬ルアーヴルを所有していたジェラール・オーギュスタン・ノルマン氏とブータン師の共有馬で、7頭立ての5番枠となって