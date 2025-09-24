幸運を運んできてくれた私の相棒たる猫のベレンが突然、私の腕の中で逝ってしまった。ベレンとの別れが残したトラウマと向き合い続ける私の背中を強く押してくれたのは──。【画像】若かりし頃のヤマザキマリさんの写真を全部見る（全4枚）漫画家のヤマザキマリさんが母や愛猫の死、別居婚や、息子の父親である詩人との10年愛などについて振り返る、週刊文春WOMANの連載「猫と私。時々、家族。」から、一部を抜粋し掲載します