2008年（平20）のアニメ「テイルズオブジアビス」のエンディングテーマ「冒険彗星」で知られる、シンガー・ソングライターの榎本くるみ（43）が、24日までにインスタグラムを更新。「先日、体調の異変により救急搬送され、検査の結果『心不全』があることがわかりました」と報告した。「現在は薬による治療と定期的な検査を続けながら、無事に退院し、少しずつ回復を目指しています。このような状況のため、しばらくの間は、