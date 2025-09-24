ゴゾ島のジュガンティーヤ神殿, , via Wikimedia Commons（郄城 千昭：TBS『世界遺産』元ディレクター・プロデューサー）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]高度な文明を残し忽然と姿を消した“長頭族”1996年4月、TBS「世界遺産」は第1回「マチュピチュ遺跡」（ペルー）で放送が始まり、私はディレクターとして、「フェズ旧市街」（モロッコ）・「バレッタ市街」（マルタ共和国）・「ナポリ歴史地区」（イタリア