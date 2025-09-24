犬が『嬉しくてたまらない』ときに見せる仕草 1.尻尾をブンブン振る 犬は嬉しいときに尻尾を振ります。特に嬉しくてたまらないときは、尻尾を立ててブンブン振って喜びを表現します。おしりごと振る犬もいますね。 大抵は嬉しいときに見られますが、警戒しているときにも尻尾を振ることがあります。 2.吠える・鳴く 犬は嬉しいときに「ワンワン」や「キューンキューン」といった声を出します。尻尾を振りながら