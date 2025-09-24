IHGホテルズ＆リゾーツは、「リージェント軽井沢」を2028年に開業する。客室とヴィラの計58室を備える。建築家の隈研吾氏が設計し、渓谷の眺望を望むスペシャリティレストランをはじめ、多彩なダイニングやバー、ミーティングスペース、スパと温泉を中心としたウェルネス施設、フィットネスジムなどを併設している。IHGホテルズ＆リゾーツは、国内で10ブランド55軒のホテルを展開しており、17軒が開発中。リージェントブランドは20