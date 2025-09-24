大谷“だけ”が恩恵を受けているルールが話題を呼んでいる(C)Getty Images大谷翔平と投打二刀流――。その“在り方”を問う声に異論が飛んでいる。議論のキッカケとなったのは、あるリポートだった。米全国紙『USA Today』の敏腕記者であるボブ・ナイチンゲール氏は、現状では大谷に“のみ”に適用されている二刀流選手へのルールに関して、ドジャースが1人だけ投手多くを抱えられるために「他球団が憤りを感じている」と伝え