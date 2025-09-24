前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔の日本人4選手が所属するスコットランドの強豪セルティック。今年1月に得点源だったエースFW古橋亨梧を放出して以降、頼れるストライカーが不在の状況が続いてきた。この夏の移籍市場では大型FWアダム・イダーをスウォンジーに放出した一方、川崎フロンターレから獲得した山田に加えて、ナイジェリア人FWケレチ・イヘアナチョを期限最終日に電撃補強した。28歳のイヘアナチョは、マンチェスタ