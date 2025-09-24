2025年10月から全国にて上演が決定している舞台『大誘拐』に出演する中山優馬。2009年のCDデビュー以降、連ドラ『Piece』の主演や『ぴんとこな』などで注目を集め、映画でも『ホーンテッド・キャンパス』『189』と主演作を重ねてきた。舞台では『Endless SHOCK』のライバル役としても存在感を放つ。今回は、そんな彼が"推し"ているものについて語ってくれた。 推しについて語る中山優馬――中山さんが推しているものは何ですか？「