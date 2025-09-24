◇ナ・リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（2025年9月23日フェニックス）ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手（32）が23日（日本時間24日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「5番・右翼」で先発出場。2回の第1打席で先制の25号ソロを放った。ダイヤモンドバックスの先発は今季リーグ6位タイの13勝を挙げている右腕ファット。T・ヘルナンデスは最近7試合で打率.143と精彩を欠いていたが、カウント2―2か