ファミリーマートは、ファミマルKITCHEN「ちょいデリ」シリーズの新商品4種を2025年9月23日から全国約1万6,300店で発売している。なお、商品によって発売地域が異なる。〈累計販売数2億食突破の「ちょいデリ」〉ファミマルKITCHENの「ちょいデリ」は、サラダやおかず･おつまみにぴったりなメニュー展開で、食卓やランチのプラス1品として提案するシリーズ。2021年に発売開始し、2025年7月までに、累計販売食数2億食を突破した。今