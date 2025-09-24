◇ナ・リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（2025年9月23日フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が23日（日本時間24日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。メジャー通算100試合目の登板で3回に投手強襲の内野安打を浴びた。1―0の3回、先頭・トーマスに3球目、真ん中付近の直球を狙われると、105・8マイル（約170・3キロ）のライナー性の打球が大谷を襲い、投手強襲の内野安