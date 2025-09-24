長崎市三原の駐車場で24日朝、軽乗用車がガードパイプに突っ込む事故がありました。 ガードパイプに前方部分から突っ込み、今にも落ちそうな状況になっている軽乗用車。 ロープでけん引され、転落が食い止められています。 24日午前10時前、長崎市三原の駐車場で軽乗用車がガードパイプに突っ込む事故がありました。 運転していた高齢の女性が車内に取り残されていましたが、すでに救出され