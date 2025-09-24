女子ボクシングで全日本選手権を４度制覇し、国際舞台でも活躍した広島市出身の新本亜也（３８）＝広島都市学園大学職員＝が６年ぶりに現役復帰を果たし、２８日から滋賀県で行われる第７９回国民スポーツ大会（国スポ）のボクシング成年女子の部に出場する。「これまで復帰はまったく考えたことがなかったので自分自身、ちょっと驚いています」復帰のきっかけは、引退後に知り合った知人や、指導している子供たちから「試合