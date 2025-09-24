コメンテーターの玉川徹氏が２４日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。米ＡＢＣテレビのジミー・キンメル氏の番組再開に「他山の石にしなきゃいけない」との意向を示した。米・ＡＢＣテレビの人気司会者のキンメル氏が自身のトーク番組「ジミー・キンメル・ライブ」内で、射殺された政治活動家のチャーリー・カーク氏の追悼を巡り、トランプ大統領や支持者らを批判。これらの発言にテレ