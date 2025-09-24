東京国際映画祭事務局は24日、10月27日に開幕する第38回同映画祭で新企画「TIFFティーンズ・シネクラブ」を初めて開催し、クラブ部員として池松壮亮（35）を迎えると発表した。東京国際映画祭では、中学生を対象とした映画製作ワークショップ「TIFFティーンズ映画教室」を実施している。今回、初開催となる「TIFFティーンズ・シネクラブ」は、池松を部員として招き、同教室に参加した5人の中学生とともにユース部門の作品を鑑賞し