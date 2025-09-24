アスリートタレントの武井壮が２４日までにＸ（旧ツイッター）を更新。ＳＮＳの言葉でしんどい思いをしている人にアドバイスを送った。武井は「ＳＮＳの上の言葉なんて世の中の大半の人は見てもいねえそんなもんに心を支配されて病んだりしたらあかんで」と指摘。続けて「実際に会う人達の言葉や表情と向き合って、大切に思ってくれる人達のために真っ直ぐに頑張りゃいいだけだからな」と進言。「しんどかったらＸちと閉じ