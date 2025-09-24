スペインで開催中の第73回サンセバスチャン映画祭のコンペティション部門に出品された、香川照之（59）の主演映画「災劇場版」（関友太郎、平瀬謙太朗監督、26年公開）公式上映が23日、行われた。日本での公開に先駆けてのワールドプレミアには、国際映画祭への参加は初となる中村アン（38）と関友太郎（38）平瀬謙太朗（39）両監督が登壇。香川は参加しなかったが、メイン会場のクルサール1は1800席以上の観客席が満席となった