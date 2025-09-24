米人気ラッパーのディディもしくはパフ・ダディとして知られる大物音楽プロデューサーのショーン・コムズ被告（５５）は売春目的の移送罪など２件で有罪評決を受け、メトロポリタン拘置センターに収監されている。１０月３日に量刑を言い渡される予定の中、拘置センターの被拘禁者たちに無料ビジネス講座を開いているという。米紙ニューヨーク・ポストが２３日、報じた。かつては推定１０億ドル（約１４７８億円）近い資産を持