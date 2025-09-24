2NE1のパク・サンダラが年齢不詳の美スタイルで話題を集めている。【写真】「全部脱ぐ」びしょ濡れフェスのパク・サンダラパク・サンダラは9月23日、自身のインスタグラムに「Memories of Bali」と書き、数枚の写真を投稿した。投稿された写真でパク・サンダラは、バリのリゾートプールを満喫している。彼女はオレンジ色を基調としたスイムウェアに、同系色のスカートを合わせていた。白い花柄があしらわれたデザインは、南国リゾ