i-dleのウギが、1stソロシングルで大きな成果を収めた。【写真】露出度高すぎない？ウギのざっくり衣装9月23日、韓国のアルバム販売量集計サイトHANTEOチャートによると、ウギの1stシングル『Motivation』は初動売上（発売から1週間の販売量）41万4547枚を記録した。これにより、ウギは9月第3週のアルバムチャートで1位を獲得し、ソロアーティストとしても確かな存在感を示した。ウギは2024年にリリースした1stミニアルバム『YUQ1