新卒で介護職に就くも「このままでいいのか」と悩み続けた阿保（あぼ）さん。飲食店経営、保険営業と転職を重ね、失敗や挫折を経験しながら、最終的に介護講師や介護保険外サービスの運営者など、多様な顔を持つフリーランスとしての働き方を見つけました。 「頑張ることとは、嫌なことを我慢することではない」と語る阿保さんに、これまでのキャリアの変遷と異業種で感じたこと、そして現在の活動について聞きました