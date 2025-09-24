日本代表ＭＦ遠藤航が所属するイングランド１部のリバプールは、２３日のリーグ杯３回戦でＭＦ松木玖生が所属するサウサンプトンと対決。２―１で勝利し、次戦に駒を進めた。ベンチスタートとなった松木に対し、遠藤は今季初の先発出場となった。すると前半４３分、今夏移籍してきたＦＷアレクサンデル・イサクが加入後初得点を挙げて先制に成功。そのままのスコアで前半を終えた。後半は３１分、相手のＣＫ。ファーサイドに