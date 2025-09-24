◆米大リーグパドレス―ブルワーズ（２３日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ナ・リーグ西地区２位のパドレスは、初回１死から５番オハーンの満塁弾が飛び出し、幸先よく先制した。２本の単打と四球で１死満塁のチャンスを作ると、高めに浮いた外角高めスプリットを捉え、弾丸ライナーが右翼スタンドまで届いた。本拠地は熱狂の渦に包まれた。２２日（同２３日）の本拠でブルワーズでは延長戦の末にサヨナラ