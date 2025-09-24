函館での新馬を７馬身差で圧勝し、続く札幌２歳Ｓも連勝したショウナンガルフ（牡２歳、栗東・須貝尚介厩舎、父ハービンジャー）は年末のホープフルＳ・Ｇ１（１２月２７日、中山競馬場・芝２０００メートル）に直行することになった。同馬は好位から抜け出した初戦の後、２戦目は後方から鮮やかな差し切り勝ち。センスの高いレースぶりが注目を集めている。須貝調教師は「（ホープフルＳへ）一本でいきます」とＧ１初タイトル