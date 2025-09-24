あなたは読めますか？突然ですが、「長閑」という漢字読めますか？「のんびり」や「ゆったり」という言葉は日常でよく聞きますが、この「長閑」という言葉は、見慣れない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「のどか」でした！「長閑」は、景色や天候が静かで穏やかな様子、また、気分がゆったりとして落ち着いていることを意味します。「長閑な春の昼下がり」「長閑な一日を過ごす」……のように使います。「長」は